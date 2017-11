REDE faz Conferência Estadual no dia 25 de novembro em Campo Grande

Eduardo Romero e Tatiana Ujacow - Reprodução

A Rede Sustentabilidade realiza no dia 25 de novembro, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 8h, Conferência Estadual do partido com objetivo de discutir o cenário atual da sigla no Estado, preparatória para encontro nacional no ano que vem e ainda rumos políticos nas eleições de 2018.

Na conferência de novembro o Elo Estadual se reúne para dar continuidade na organização da REDE, inclusive com definição da delegação estadual que vai participar da conferência nacional prevista para os primeiros meses de 2018. 'O próximo ano é de escolha para os eleitores, é o momento de sabatina para aqueles que pretendem representação política tanto legislativa quanto de executivo. A Rede tem muito a contribuir com seus homens e mulheres comprometidos com uma política de resultados e limpa', destaca Eduardo Romero, primeiro vereador eleito pela Rede no MS.

Tatiana Ujacow, da Executiva Estadual, destaca a forma organizacional e também os critérios no momento de novas filiações.

Com pouco mais de um ano de atuação (reconhecido como partido pelo TSE em 25 de setembro de 2016), a Rede está presente em 26 municípios de MS e com diretórios municipais em Campo Grande, Nova Andradina, Bandeirantes, Paranaíba, Durados, Aquidauana, Corumbá, Inocência, Naviraí e Amambai.