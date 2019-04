Recursos para pagamento do 13º do Bolsa Família estão garantidos, diz Osmar Terra

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que os recursos para o pagamento do 13º salário para os integrantes do Bolsa Família sairão do Tesouro. Terra ressaltou que os pagamentos estão garantidos e que isso será anunciado no balanço dos 100 dias de governo, conforme já antecipou o próprio presidente Jair Bolsonaro.

"O presidente já anunciou que vai pagar (o 13º do Bolsa Família). Nos dois últimos anos, nós reduzimos em R$ 15 bilhões o gasto com auxílio-doença, reduzimos o (número de beneficiários) Bolsa Família. De 17 milhões de famílias em 2015, hoje tem 13,9 milhões. E isso foi graças a um pente fino e isso reflete no orçamento deste ano", disse o ministro.

Segundo ele, a Junta Orçamentária já decidiu que parte dessa economia vai para o pagamento do Bolsa Família. "O dinheiro que economizamos com as ações de pente-fino nos últimos dois anos refletem no orçamento deste ano. Então, sai dessa vala, porque senão o Tesouro engole tudo. O dinheiro vem todo dessa vala comum", explicou o ministro.

Na noite da última quinta-feira, 4, o presidente Bolsonaro antecipou que irá cumprir a promessa de campanha e pagar o 13º do Bolsa Família. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, ele disse que os recursos para viabilizar o pagamento virão do combate à fraude no programa. "De onde virá o recurso? Do combate à fraude. Existe muita fraude. Então vamos continuar esse trabalho muito cansativo porque tem que pegar um a um, fazer cruzamentos, mas está dando resultado e o 13º está garantido para o pessoal do Bolsa Família no final do ano", declarou o presidente.