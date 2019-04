“Recursos do Avançar Cidades melhoram as condições de vida”, afirma Barbosinha

Barbosinha enalteceu o repasse do Governo Federal aos municípios de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Barbosinha (DEM), líder do governo na Casa de Leis falou da cerimônia do repasse dos recursos do programa Avançar Cidades, realizada na última quinta-feira (4). “Os ministros de Estado de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, acompanhados pelo governador Reinaldo Azambuja [PSDB], mais de 30 prefeitos, entre outras autoridades, participaram da cerimônia do repasse dos recursos do programa Avançar Cidades que totalizam pouco mais de R$ 80 milhões”, informou.

Barbosinha explicou a destinação dos recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. “Os moradores de dez municípios serão contemplados com obras de mobilidade urbana, pavimentação, drenagem, sinalização viária, implantação de calçadas, iluminação pública, ciclovia e construção de ponte de concreto armado. Os municípios contemplados foram Ponta Porã, Paraíso das Águas, Sonora, Aral Moreira, Antônio João, Naviraí, Aquidauana, Maracaju, Ivinhema e Bonito. Outros 26 projetos estão sendo analisados”, registrou.

O parlamentar explicou que três cidades já assinaram o contrato. “Parabenizo os prefeitos de Ponta Porã, Paraíso das Águas e Sonora, pois já tiveram o contrato assinado e neste momento muito difícil em que o País vive estes recursos serão fundamentais para melhorar as condições de vida destas comunidades”, constatou o deputado Barbosinha.

“O compromisso com o município de Dourados continua, vamos auxiliar o município para que R$ 6 milhões do montante destinado ao asfaltamento da cidade sejam destinados a recuperação do pavimento asfáltico. Neste momento de crise o que temos que fazer é somar esforços para buscarmos soluções para resolver os problemas”, destacou o líder do governo na Casa de Leis, deputado Barbosinha.

Programa - O Programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana tem o objetivo de melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos.