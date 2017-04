Recurso questiona ida de Lula a audiências

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolaram nesta quarta-feira, dia 19, na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, recurso para que o juiz Sérgio Moro reconsidere a decisão de exigir que o petista acompanhe os depoimentos de todas as 87 testemunhas arroladas pela defesa.

"Não há nenhuma disposição legal que permita ao juiz exigir a presença. O juiz não pode criar situações que não esteja prevista em lei", afirmou o advogado Cristiano Zanin Martins, defensor do ex-presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários