Ruas de Dourados recebem obras de recuperação

As principais ruas de Dourados estão recebendo obras de drenagem, recuperação asfáltica e pavimentação em trechos importantes. Entre elas, vias emblemáticas como o acesso ao Núcleo Industrial, antiga reivindicação dos comerciantes.

Somente no Núcleo Industrial os investimentos somam R$ 10 milhões. A primeira etapa da obra, drenagem de águas pluviais, já foi concluída. Estão em andamento os trabalhos de pavimentação asfáltica do Núcleo e da via de acesso.

Com 75% já executadas estão as obras de pavimentação e drenagem de partes dos bairros: Vila São Braz e Parque das Nações, bairro Altos do Indaiá, Oliveira I e II, Vila Martins, Corredor Público e Vila Vieira, Industrial e Santa Catarina. Os investimentos nesses locais somam R$ 11 milhões.

Em contrapartida a emenda do deputado federal Geraldo Resende, o Governo está investindo em obras de infraestrutura urbana e drenagem de águas pluviais em oito setores da cidade. Também já foram iniciados os trabalhos de contratação da empresa especializada para execução das obras nos bairros Estrela Pytã e Jardim Porto Belo.

Um convênio com a Prefeitura viabilizou o repasse de R$ 5 milhões para execução de tapa-buraco nas principais vias de acesso do município. Também concluiu os projetos executivos para recapeamento das Avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, cujo processo licitatório está em processo de preparação. Também já está concluído o projeto para asfaltamento do acesso à Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa).

Os investimentos estaduais no município não param e há diversas frentes de obra a serem iniciadas, como as previstas nas emendas dos deputados federais Luiz Henrique Mandetta e Geraldo Rezende com contrapartida estadual, que levarão asfalto e drenagem aos bairros Estrela Pytã e Jardim Porto Belo – onde já foram contratadas empresas especializadas para execução do projeto – e no Jardim Universitário.

