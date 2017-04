Azambuja reconduz diretoria da Agepan

A recondução de Youssif Domingos, bem como de toda a diretoria, foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja na manhã desta terça-feira (18). Durante o discurso, Youssif destacou que Reinaldo é o primeiro governador da história de MS a visitar a agência.

Conforme o governador, sua relação com Youssif teve início em 2006, quando ambos se elegeram para o cargo de deputado estadual.

“Ali pude conhecer o caráter dele, a responsabilidade, a probidade. Na minha avaliação, um exemplo da vida pública a ser seguido por todos. A recondução se deve pelo trabalho interno que vem sendo exercido na Agepan, tanto da presidência como da diretoria e está sendo efetivada hoje com base no resultado e foco no trabalho”, pontuou.

Reinaldo frisou ainda o papel da agência reguladora para os cidadãos e a auto-sustentabilidade que vem sendo conquistada devido ao empenho de toda equipe. “O papel de uma agência reguladora é fiscalizar o serviço público, as concessões, e isso precisa ser feito com muita cautela, eficiência e proteção ao cidadão. O importante é a unidade da equipe, confiança do presidente, gestor e peça fundamental na engrenagem. A nossa agência, devido ao empenho de toda equipe, é hoje superavitária, ou seja, não precisa de aporte de recursos governamentais porque se auto sustenta. Tenho certeza que essa equipe vai continuar realizando um bom trabalho”, afirmou.

O diretor-presidente agradeceu a aprovação da Assembleia Legislativa pela recondução e reforçou que hoje o governo vem cumprindo seu papel e honrando compromissos, na área de desenvolvimento, na administração pública e na área relativa ao funcionalismo.

“Hoje é um dia de muita alegria para todos os servidores, porque é a primeira vez na história, desde a criação do Estado, que um governador visita a agência. Reconhecemos o papel que o Governo vem exercendo, dentro das limitações, de melhorar as condições de vida da nossa população. Nossa agência está entre as três melhores, com relação aos projetos de saneamento, pelo Ministério das Cidades; estamos tocando um programa educativo sobre o cinto de segurança e vamos seguir cumprindo com nossas obrigações. Agradeço mais uma vez em nome de toda equipe aqui presente”, disse Youssif .

De acordo com o Secretário de Governo, Eduardo Riedel, no início da gestão durante uma visita a agência, conheceu a estrutura e funcionários, todos muito dedicados e com vínculo bastante técnico. “Pudemos constatar um serviço prestado extremamente relevante para Mato Grosso do Sul. Aquele momento eu tive certeza que quando o Youssif defendia a autarquia, as nomeações, o quadro de pessoal, estava na verdade defendendo o Estado. Então, tenho certeza que com essa recondução, sem dúvida nenhuma, quem ganha é o MS”, frisou.

A recondução da diretoria tem validade até 2021 e foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa de Leis, deputado estadual Junior Mochi, disse que toda indicação submetida ao crivo da assembleia sempre é precedida de muita discussão, o que não ocorreu no caso de Youssif.

“O nome foi aprovado pelo seu desempenho frente a Agepan, que tem uma diretoria séria, funcionários comprometidos. Parabenizo, em nome de todos os membros da Casa de Leis, a recondução e coloco a ALMS à disposição para as parcerias necessárias. Parabenizo ainda o governo pela sensibilidade nessa recondução, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e acima de tudo pela confiança que gera em todos nós”, finalizou Mochi.

Estiveram presentes na cerimônia de posse o diretor-presidente da MS Gás, Rudel Trindade; vereador João Cesar Matto Grosso; o gerente do Banco do Brasil, Lucimar Lacerda de Melo; servidores estaduais e familiares.

