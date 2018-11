Raquel Dodge dará coletiva às 9h para falar sobre ação da PF que prendeu Pezão

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, concederá entrevista coletiva à imprensa às 9 horas sobre a operação da Polícia Federal que prendeu na manhã desta quinta-feira, 29 o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB). Além de Raquel Dodge, vão participar da coletiva integrantes da equipe da PGR que atuaram no caso.

A prisão de Pezão - a um mês do fim do mandato - foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é acusado de se beneficiar do esquema de corrupção operado de dentro do governo fluminense. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (MDB) está preso desde novembro de 2016.

O secretário estadual de Obras, José Iran Peixoto Júnior, e o secretário de Governo, Affonso Henriques Monnerat Alves Da Cruz, também foram presos.

A operação foi batizada de Boca de Lobo e tem a finalidade de reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro.