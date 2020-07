Ranking divulga primeira pesquisa de intenção de votos da eleição para prefeito de Nioaque

Em pesquisa do Instituto Ranking, o atual prefeito de Nioaque Valdir Junior (PSDB), aparece bem à frente na corrida para a reeleição. - (Foto: Arquivo)

Se as eleições municipais fossem hoje, o prefeito Valdir Junior (PSDB) seria reeleito com larga folga sobre seus adversários para continuar mais quatro anos à frente da gestão do Poder Executivo de Nioaque.

Segundo consulta de intenções de voto feita pela Ranking Comunicação e Pesquisa, o tucano tem a preferência do eleitorado em todos os cenários, além de desfrutar de elevados índices de popularidade e aprovação de governo.

A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o protocolo MS-07769/2020 teve 300 entrevistas e foi realizada entre os dias 1 e 4 de julho de 2020. A amostra em nível municipal tem uma margem de erro de 5,5% para um intervalo e confiança de 95%.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, Valdir Junior tem 28,67% de intenções de voto. Em segundo lugar aparece a ex-prefeita Ilca Corral com 10,33%. Na sequência Dominique tem o indicativo de 1,67%, Wendell Medeiros tem 1,33% e outros aparecem com 1%. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 57%.

ESTIMULADA

Já na pesquisa estimulda, o prefeito Valdir Junior (PSDB), de Nioaque, aparece bem à frente na corrida para a reeleição. Ele teve o indicativo de 61,33% das intenções de voto, ao passo que a pré-candidata Ilca Corral pontua 16% na entrevista estimulada. O pré-candidato Dominique teve o indicativo de 4,33%, ao passo que Wendell Medeiros tem3,67% e Cicero Souza, 0,67%. Não souberam e não quiseram responder somaram 14%.

REJEIÇÃO

Entre os mais rejeitados está Ilca Corral com 15,67%. Wendell Medeiros teve o percentual de 12%, seguido por Cicero Souza com 9,33%, Dominique com 8,33% e Valdir Junior com 7,67%. Os que não quiseram ou não souberam responder somaram 47%.

AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA EM NIOAQUE

Prefeito Valdir Junior

O prefeito foi bem avaliado e teve 63,67% de percentual bom/ótimo. O apontamento regular teve indicativo de 23,33% e apenas 10% avaliaram o prefeito como ruim/péssimo.

Câmara de Vereadores

A pesquisa colheu dados da opinião pública sobre o que pensa sobre a atuação dos vereadores e o desempenho da câmara municipal de Nioaque: ótima/boa 45,33%, regular 30,67% e ruim/péssima 14%. Não souberam ou não responderam 10%.

Governador Reinaldo Azambula

A pesquisa colheu dados da opinião pública sobre o que pensa a respeito da administração do governador de Mato Grosso do Sul em Nioaque, Reinaldo Azambuja: ótima/boa 46,33%, regular 35% e ruim/péssima 12,67%. Não souberam ou não responderam 6%.

Presidente jair Bolsonaro

Avaliação dos moradores de Nioaque ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro: ótima/boa 51%, regular 28,33% e ruim/péssima 17,67%. Não souberam ou não responderam 3%.

Arquivo