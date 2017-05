Randolfe entra com ação para impedir descumprimento de decisão do STF sobre Aécio

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que o Senado descumpra a decisão liminar do ministro Edson Fachin de afastar o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Randolfe teme que, à semelhança do que aconteceu com Renan Calheiros (PMDB-AL), a Mesa Diretora do Senado descumpra a determinação de afastamento.

"Eu considero de uma temeridade quando o Senado admite a possibilidade de não cumprir uma decisão judicial da Suprema Corte. Era só o que faltava, um presidente 'propineiro' e um Senado que não cumpre decisão do Supremo", afirmou o senador.

De acordo com o parlamentar, a possibilidade de descumprir o afastamento de Aécio começou a ser ventilada entre os senadores na sexta-feira.

O mandado de segurança será analisado pelo ministro do STF Dias Toffoli.

Veja Também

Comentários