Rádio ALEMS: Debate ações de combate à violência contra idosos

Desde o ano de 2018, a Assembleia Legislativa instituiu em seu calendário a Campanha Junho Prata, que tem como principal objetivo sensibilizar e envolver a população no combate à violência contra pessoas que estão na chamada “terceira idade” e também debater ações visando uma melhor qualidade de vida para as pessoas acima de 60 anos. O Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Idoso, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) foi o entrevistado da nova edição do Programa Vida Saudável, que vai ao ar nesta sexta-feira (26).

Durante o bate-papo, o deputado destacou as principais atividades desenvolvidas neste ano, por meio de palestras, debates, capacitações e oficinas transmitidas nas videoconferências e lives dos canais das instituições e entidades que compõem a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

“O sucesso da Campanha Junho Prata, representa a união esforços visando à conscientização sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica dos idosos, pois precisamos preparar a sociedade para futuro. Mato Grosso do Sul ainda é um estado jovem, mas que a partir do ano de 2030 terá uma quantidade maior de pessoas acima de 60 anos do que jovens”, enfatizou o deputado Renato Câmara.

Na oportunidade, o parlamentar também falou do trabalho realizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que tem buscado desenvolver ações voltadas para garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, entre elas a regulamentação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, realizado recentemente pelo Governo do Estado.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.