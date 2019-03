“Queremos recuperar tempo perdido”, diz Araújo sobre relação com EUA

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu hoje (27) a parceria com os Estados Unidos que abrirá oportunidades para o Brasil em vários campos, inclusive econômico e comercial.

Ele criticou os governos anteriores na relação com os norte-americanos e destacou o apoio dado pelo presidente Donald Trump ao Brasil para o ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“O relacionamento com os Estados Unidos talvez seja a parceria mais negligenciada nos últimos anos no Brasil, por uma visão que os Estados Unidos seriam uma parceria que não se deveria trabalhar em várias áreas”, disse. “O nosso propósito é recuperar o tempo perdido.”

Segundo o chanceler, o ingresso na OCDE concederá um selo de qualidade aos produtos brasileiros e facilitará as negociações comerciais e econômicas. De acordo com ele, o primeiro avanço ocorre nos próximos dias com a chegada de uma missão técnica norte-americana ao Brasil para inspecionar a carne brasileira. “A ideia é de ter um relacionamento integral que nos afere nos ganhos individuais.”

Salvaguardas

O chanceler reiterou a importância do acordo de salvaguardas assinado pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, durante viagem a Washington do presidente Jair Bolsonaro.

O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) define o uso comercial da base de lançamentos aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão. Para entrar em vigor, o acordo precisará ser ratificado pelo Congresso Nacional.

Segundo Araújo, o mercado de satélites movimenta cerca de US$ 200 bilhões por ano. “É um acordo que nada fere a soberania brasileira.”

Araújo está participando de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores na Câmara, presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na qual há 41 parlamentares inscritos para encaminhar perguntas.

Agronegócio

Na audiência, o chanceler destacou que a pauta com a China será intensificada entre maio e junho, quando haverá uma comissão bilateral, com integrantes de ambos os países, para negociar os interesses comuns. Ele disse que pretende visitar a China neste período.

Araújo afirmou também que há uma preocupação com os estados fronteiriços, como Roraima e Acre, para que tenham condições de incrementar o seu comércio. Ele descreveu as articulações para a construção de estradas e pontes nessas regiões.