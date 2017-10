Queda de árvores na Capital ameaça segurança da população

Pelo menos 30 árvores caíram em Campo Grande na última semana, em decorrência do temporal que registrou ventos de 74 quilômetros por hora. Árvores caíram sobre carros, casas, vias e até um pedestre, que sofreu traumas depois de ter sido atingido por galhos que caíram na Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Aero Rancho.

Presidente da Comissão Permanente de Controle da Eficácia Legislativa, o vereador William Maksoud (PMN), explica que Campo Grande tem mais de 150 mil árvores em suas vias urbanas conforme o inventário quantitativo realizado com base na aerofotogrametria do município.

“Uma série de regulamentos protegem as árvores da cidade contra podas indiscriminadas, passíveis de sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, mas é preciso ser vigilante com os riscos potencialmente oferecidos à população”.

Ainda de acordo com o parlamentar, a poda legal é um processo burocrático para o cidadão. “É aí que entra a atuação parlamentar. Na condição de vereador, temos condição de encaminhar expediente diretamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, solicitando que técnicos especializados analisem pontualmente caso a caso”, comenta Maksoud.

Na sessão desta terça-feira (17), o parlamentar encaminhou diversas solicitações em caráter emergencial, apontando situações de risco na Capital, como por exemplo a das árvores localizadas na Rua Argemiro Fialho, onde uma árvore de porte médio foi completamente arrancada pelo vento na última semana.

“Aqui tem duas árvores bem grandes que nós já pedimos para retirar, uma delas está com tronco oco e a gente fica com muito medo dessas outras duas”, contou a dona de casa Ada La Selva, de 58 anos.

Outras situações de risco apresentadas pelo vereador William Maksoud ao Executivo, são a das árvores localizadas entre a Rua 25 de Dezembro e a Rui Barbosa, Abrão Júlio Rahe próximo ao número 1.173, Avenida Ricardo Brandão esquina com a Rua Bahia e Rua Arthur Jorge esquina com a Rua Candido Mariano.

Quantidade e distribuição - De acordo com o Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande, pelo menos 153.122 árvores estão localizadas em vias urbanas. Na região do Aero Rancho é encontrado o maior número de árvores (5.024), seguido dos setores Moreninha (4.915), Centro-Oeste (4.741), Universitário (4.652) e Nova Lima (4.289).

No Aero Rancho, setor com maior número de árvores, é encontrado também o maior número de habitantes por quilômetro quadrado, 33.804, seguido do Nova Lima (29.580), Santo Amaro (23.129) e Moreninha (22.339).

A melhor situação considerando o número de árvores por habitante foi registrada no setor Chácara dos Poderes, com 0,92 árvores/habitante e as mais críticas são do Caiobá, que possui 0,10 árvores/habitante, ou seja, são quase dez habitantes para cada árvore, no Panamá, com 0,11 árvores/habitante, no setor Lageado e José Abrão com 0,12 árvores/habitante cada.

#FaleComMaksoud - De acordo com o parlamentar, as reivindicações chegam ao gabinete por meio das periódicas visitas aos bairros da cidade e do canal #FaleComMaksoud, um número de telefone com WhatsApp (99988-7001) criado especificamente para o contato entre o vereador e a comunidade, a fim de colher as demandas das sete regiões urbanas da Capital, disponível 24h por dia, sete dias por semana.

“Por mais que toda semana percorramos os bairros da cidade para este fim, a ferramenta #FaleComMaksoud trouxe agilidade a esse processo e dinamiza nosso contato direto com a população, de modo que possamos encaminhar o pedido de todos”, comenta o vereador.