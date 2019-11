Quadro de saúde de Bruno Covas é estável, segundo boletim médico

O quadro de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, permanece estável, segundo boletim médico divulgado no fim da tarde hoje (1º) pelo Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o dia 23 de outubro. De acordo com o documento, Covas não apresentou sintomas relativos à quimioterapia e está com a tromboembolia sob controle.

Na última quarta-feira (30), o prefeito terminou a primeira sessão de quimioterapia. O tratamento teve início no dia anterior e durou cerca de 30 horas ininterruptas. No total, serão três sessões de quimioterapia; após isso, ele será novamente avaliado pelos médicos. O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, na região do cardia, na transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.

Covas foi internado no dia 23 para o tratamento de uma erisipela. No dia 25, foi diagnosticada uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes diagnosticaram tromboembolismo pulmonar e o câncer. O prefeito decidiu continuar no cargo durante o tratamento, despachando e fazendo reuniões de trabalho no próprio Hospital Sírio-Libanês, onde está internado.