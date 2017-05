Puccinelli retira tornozeleira eletrônica após autorização da Justiça

uccinelli também foi autorizado pela Justiça a usar parte do dinheiro que está bloqueado para pagar fiança de R$ 1 milhão / Divulgação

Oex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), retirou na noite de quarta-feira (17), a tornozeleira eletrônica que estava usando. Ele foi beneficiado por liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de Campo Grande.

André Puccinelli chegou sozinho ao Patronato Penitenciário da capital, por volta das 21h (de MS), e não quis falar sobre a retirada da tornozeleira.

Ele também foi autorizado pela Justiça a usar parte do dinheiro que está bloqueado para pagar a fiança de R$ 1 milhão. O advogado dele, Renê Siufi, disse que pretende resolver essa questão ainda nesta quinta-feira (18).

O pagamento foi determinado há uma semana, quando foi deflagrada a quarta fase da operação Lama Asfáltica, que apura um esquema de fraude em licitações e corrupção que, segundo os investigadores, teria dado um prejuízo de R$ 150 milhões aos cofres públicos.

De acordo com as investigações o ex-governador sabia de todo o esquema e também era beneficiado. O advogado considera que não há provas do envolvimento de Puccinelli nos crimes investigados.

Segundo a defesa de Puccinelli, a decisão judicial de quarta-feira também estabeleceu outras medidas cautelares. O ex-governador não poderá se ausentar da cidade por mais de 15 dias sem autorização, terá que entregar o passaporte e comparecer uma vez por mês na Justiça Federal.

