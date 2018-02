Discurso de Puccinelli no interior aborda retomada do desenvolvimento

Pré-candidato do MDB ao governo de MS, André Puccinelli - Divulgação/Rachid Waqued

“Tenho encontrado, por onde andamos, as pessoas pedindo que volte o desenvolvimento, com mais oportunidades e mais empregos. Esse é um trabalho que vamos fazer em conjunto, ouvindo a população e elaborando um Plano de Governo que seja possível de realizar”, afirmou em Jardim na sexta-feira (23) o pré-candidato a governador do MDB, André Puccinelli, no lançamento do programa MS Maior e Melhor na região Sudoeste.

Diante de lideranças dos municípios de Jardim, Guia Lopes, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Nioaque e Bonito, Puccinelli falou sobre o projeto, acompanhado do senador Waldemir Moka, do ministro da Secretaria de Governo Carlos Marum, dos deputados estaduais Antonieta Amorim, Renato Câmara e Marcio Fernandes. Segundo o vice-prefeito de Jardim, Geraldo Gonçalves (MDB), “foi uma oportunidade para a região Sudoeste firmar sua participação nesse projeto, deixar claro que espera a retomada do desenvolvimento e que acredita na capacidade de trabalho do ex-governador André Puccinelli”.

Em seu pronunciamento, André reafirmou o compromisso de atrair empresas para regiões como o Sudoeste com uma política fiscal diferenciada, gerando empregos e garantindo investimentos. “Mas vamos fazer isso em conjunto, trabalhando juntos com a bancada federal e com a comunidade. Não estamos aqui para prometer outra coisa que não seja trabalhar e trabalhar muito, como sempre fizemos.”

O programa MS Maior e Melhor continua neste sábado (24) em Maracaju, numa reunião na Câmara Municipal prevista para as 9 horas.