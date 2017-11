Puccinelli diz que prioridade é fortalecer e preparar o partido para 2018

Ex-governador André Puccinelli - Reprodução

O ex-governador André Puccinelli que deverá ser eleito presidente do PMDB na convenção marcada para sábado, dia 2, em Campo Grande, diz que “o fortalecimento do nosso partido é prioridade absoluta neste momento. Vamos preparar o PMDB para as eleições de 2018, mobilizando nossas lideranças, militantes e simpatizantes”.

Segundo André, o trabalho será compartilhado e vai contar com o que o PMDB tem de melhor: “nossa presença ativa em todos os municípios de Mato Grosso do Sul”.

André devera ser eleito presidente em chapa única, cuja executiva regional está sendo alinhavada a partir das bancadas estadual e federal do partido. “Não abrimos mão de contar com as lideranças municipais na chapa do Diretório Regional”, disse André, lembrando que o perfil municipalista é a principal característica do partido.

André acrescenta que além de fortalecer e estruturar a legenda, a nova direção do partido terá como tarefas, a elaboração de um plano de metas para Mato Grosso do Sul, construção de alianças e “a partir daí, vamos nos concentrar na definição das candidaturas. O PMDB definiu que terá candidato próprio ao governo e vai implementar essa decisão a partir do ano que vem”, finalizou André.