PTB Mulher debate a importância da Educação de qualidade

Maria Thereza Trad e Fátima Souza, respectivamente presidente do PTB Mulher Estadual e Municipal estão se reunindo aos finais de semana para deliberarem assuntos relacionados ao partido.

Após a posse das comissões que aconteceu no dia 14 de novembro, as mulheres ganharam força e apoio de mais mulheres que atuam em diferentes segmentos. Essa semana foi a vez das educadoras participarem de um “Dedo de Prosa”.

O encontro aconteceu na sede do Diretório Estadual do partido em Campo Grande com a participação de diretoras, professoras e presidentes dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) foi uma manhã de interação e abordou a importância da Educação de qualidade, consequentemente discutindo a atuação das mulheres na política, com foco nas eleições de 2018.

Para Tetê Trad a participação das mulheres é essencial. “Política é ter sensibilidade, principalmente se tratando de Educação. As mulheres são fortes, guerreiras, mas também sensíveis às questões humanas. O Brasil estaria bem melhor se tivesse uma maior participação das mulheres na política, veríamos pontos como a Educação, Saúde, Qualidade de Vida com mais atenção, temos um olhar mais humano. Precisamos lutar por espaço, mostrar do que somos capazes, e que estamos aqui para somar”, ressaltou.

Para Fátima o objetivo desse encontro é colocar o ensino em discussão, desde o básico até a formação acadêmica. “Percebe-se uma diferença entre o ensino público e particular, temos que mudar esse quadro, já foi comprovado por inúmeras pesquisas a importância da Primeira Infância, fase que vai da gestação até os 6 anos de idade, para o desenvolvimento da criança portanto estamos discutindo como podemos mudar esse cenário e de que forma podemos ajudar”, finaliza.