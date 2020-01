PT fará debates e prévia para definir candidato à Prefeitura de São Paulo

O PT deve realizar debates e - possivelmente - uma prévia para definir a chapa que irá concorrer à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada após reunião da cúpula nacional com os pré-candidatos na sede do diretório nacional em São Paulo. Participaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da sigla, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e os pré-candidatos, os deputados federais Alexandre Padilha, Paulo Teixeira e Carlos Zarattini, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-deputado federal Jilmar Tatto, o ex-vereador Nabil Bonduki e a liderança do movimento de Combate ao Racismo, Valkiria "Kika" de Souza Silva.

Gleisi afirmou que o partido irá "submeter as candidaturas à prévia" e defende que haja "consenso". Segundo Gleisi, "a maior preocupação (da pré-campanha) é que o partido saia unido". O deputado federal José Guimarães reforçou e disse que os pré-candidatos fizeram um pacto de apoio ao resultado.

A presidente da sigla também tratou da conversa com outros partidos para a escolha do candidato a vice-prefeito. Segundo ela, estão no radar para compor a chapa o PSOL, o PCdoB e a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy.

Outras cidades

Ainda de acordo com Gleisi, para a prefeitura do Rio de Janeiro, a probabilidade é que o partido apoie a chapa do PSOL, que tem Marcelo Freixo como pré-candidato. O objetivo é oferecer uma candidatura de esquerda ao que Gleisi afirmou ser "o útero do bolsonarismo". Já no Recife, "a tendência é a candidatura própria", afirmou o deputado federal José Guimarães.

À tarde, a cúpula do PT deverá se reunir com os diretórios municipais de Salvador e Recife para definições sobre as corridas eleitorais locais.