PT e PSD trocam titulares em comissão da MP dos ministérios

O PT e o PSD trocaram titulares na comissão do Congresso que analisa a medida provisória que reorganizou a estrutura dos ministérios. O texto deve ser votado nesta quarta-feira, 8, no colegiado. O movimento foi interpretado entre parlamentares como tentativa de tirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e impor uma derrota ao governo também em outros pontos da MP.

O senador Telmário Mota (PROS-RR) foi substituído como titular pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN). Já o deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA) foi substituído pelo deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). Os parlamentares substituídos eram favoráveis à manutenção do Coaf sob o guarda-chuva da pasta do ministro Sergio Moro.

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE), confirmou à reportagem que a intenção é de que a oposição tenha uma presença maior na comissão através da troca. Telmário Mota, por sua vez, reagiu e ameaçou fazer um movimento para desestruturar o bloco parlamentar formato por PT e PROS no Senado.

A comissão tem 26 membros titulares. Para aprovar a medida, são necessários no mínimo 14 votos.