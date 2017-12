PT e partidos do 'campo progressista' discutem programa em comum para MS

Presidentes do PT, PSB, PP e PCdoB, de Mato Grosso do Sul reuniram-se para discutir programa único - Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 11 de dezembro, os presidentes do PT, PSB, PP e PCdoB, de Mato Grosso do Sul - respectivamente, Zeca do PT, Aluísio São José, Alcides Bernal e Mario Fonseca – reuniram-se para discutir a formatação de uma estratégia programática em comum para as eleições do ano que vem em MS.

O presidente do PSB e prefeito de Coxim, Aluísio São José, avaliou que é importante neste momento em que diversos partidos estão discutindo e apresentando nomes, discutir um programa: “Nós da centro-esquerda temos que ter compromisso em primeiro lugar com a estratégia programática para Mato Grosso do Sul e para o Brasil”, avaliou o prefeito.

Na mesma linha, o presidente do PCdoB em MS, o advogado Mario Fonseca, fez um balanço do momento político nacional e reafirmou o compromisso do partido com a pré-candidata a presidência da deputada gaúcha Manuela D’Ávila. “É importante que neste momento não falemos em nomes, tão somente. Respeitamos a decisão do PT em apresentar o nome do ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci, como também o PT nacionalmente, na figura do ex-presidente Lula, apoiou o lançamento do nome da Manuela para a presidência. É um momento de acumulo nas discussões programáticas”, disse Mário.

Já o presidente do PP e ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, foi enfático ao afirmar que a reunião visa, neste momento não uma aliança, mas a discussão de um programa para o Estado. Bernal afirmou que " o que se discute neste momento em MS é uma indicação de programa em comum do ‘campo progressista’”. “É importante trazer para esta mesa o PDT do Schmidt e o PV do Bluma, além de outros. Precisamos dialogar com uma frente ainda maior de partidos”, avaliou o ex-prefeito de Campo Grande.

Partido dos Trabalhadores

Zeca do PT, disse que as tratativas com os outros partidos são francas e que é cedo para se falar em alianças, mas sim em políticas em comum. “Vamos continuar conversando com os partidos do campo de centro-esquerda: PDT, PV, Psol. É importante apresentar um programa. Qual será o compromisso com os indígenas, quilombolas, com o pessoal da agricultura familiar e da Reforma Agrária. É importante sinalizar para a retomada do desenvolvimento econômico do estado”.

O secretário de organização do PT, ex-prefeito de Mundo novo por três gestões e pré-candidato ao Governo do Estado, Humberto Amaducci afirmou que discutir um programa é essencial e que em grande medida o PT já está fazendo isso por meio das plenárias “O Brasil e o MS que o Povo Quer” que já aconteceram em 5 cidades do estado. “Nós do PT já estamos avançados na construção de um programa participativo para o MS e para o Brasil através da plataforma ‘O Brasil Que O Povo Quer’ e das plenárias regionais que temos feito. Podemos a partir de agora fazer plenárias temáticas em conjunto com estes partidos que identifiquem propostas em comum para o Estado”, convidou o pré-candidato.

O deputado federal, Vander Loubet afirmou que ter pré-candidaturas em vários partidos no estado é, além de legítimo, necessário para melhorar o ambiente político. “Nós achamos legítimo que todos dialoguem entre si, sem fechar portas para ninguém. Estamos em um momento delicado no estado e no país que é importante que se oxigene a política”, afirmou o deputado.

A reunião, que aconteceu em um hotel em Campo Grande, foi provocada pelo presidente do PT e deputado federal, Zeca do PT, e também pelo deputado federal Vander Loubet, além do vereador, presidente da Câmara de Coxim e secretário-geral do partido, Vladimir Ferreira e do secretário de organização do partido e pré-candidato do PT ao Governo do Estado, Humberto Amaducci. No próximo sábado, 16. o PT vai realizar a última plenária do ano da plataforma “O Brasil E O MS Que O Povo Quer” em Corumbá.