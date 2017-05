PT comemora libertação de Dirceu, crescimento de Lula e sugere eleição antecipada

A cúpula do PT divulgou nesta quarta-feira, 3, resolução política em que comemora o habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-ministro José Dirceu, preso pela Lava Jato, e o crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto. Em reunião da Executiva Nacional, os petistas também decidiram sugerir aos parlamentares do PT e aliados que proponham emenda constitucional convocando eleições diretas antecipadas ainda neste ano.

"O PT saúda a decisão que liberou o companheiro José Dirceu, preso injustamente, e espera que a mesma se estenda ao companheiro João Vaccari", diz a resolução, que também cita o ex-tesoureiro do PT, outro réu da Lava Jato preso em Curitiba.

O documento chama o presidente Michel Temer de "chefete" e as delações da Odebrecht e da OAS de "fabricadas". "A enxurrada de gastos publicitários para os grandes veículos da mídia também foi incapaz de impedir a queda vertiginosa da popularidade do governo ilegítimo e de seu chefete: a rejeição a Temer é inversamente proporcional à sua arrogância", afirma a resolução.

Na avaliação da cúpula do PT, o partido está se recuperando da crise e é preciso apressar a votação da reforma política, com a instituição de um financiamento público de campanha e voto em lista. "Quanto mais o ex-presidente avança, mais os asseclas do golpe atiçam seu ódio e perseguição com delações fabricadas e denúncias sem provas", destaca o documento. Lula é pré-candidato do PT à Presidência, mas, se for condenado em segunda instância pela Justiça, ficará inelegível.

Ainda na resolução, o PT também definiu a greve geral do último dia 28 como um "marco histórico na luta contra o governo usurpador", observando que de pouco adiantou "a mídia monopolizada e seus lacaios" tentarem desqualificar o movimento.

Veja Também

Comentários