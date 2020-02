PT anuncia novas lideranças para Senado e Câmara

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) será o novo líder do Partido dos Trabalhadores no Senado. O anúncio foi feito pelo atual líder, senador Humberto Costa (PE). "Vai ser eleito hoje", assegurou Humberto.

Na Câmara, o deputado Enio Verri (PR) assumirá a liderança no lugar de Paulo Pimenta (RS). O deputado é relator do projeto que trata da portabilidade da conta de luz, uma das pautas prioritárias para o governo.

Mesmo com a troca de líderes no Congresso, Humberto prevê que o relacionamento com o governo será semelhante ao primeiro ano da gestão de Bolsonaro. "Não deve mudar muito (o relacionamento do governo com o Congresso). Na verdade, esse governo não tem uma base de apoio, de sustentação", disse.

Para o senador, o governo enfrentará problemas para aprovar projetos "que extrapolam a agenda econômica".

Rogério Carvalho, contudo, avalia que a oposição ainda precisa de visibilidade. "A oposição não tem número suficiente para enfrentar a força oculta que esta por trás do governo Bolsonaro, que quer todo tipo de desregulamentação e ter o controle de todas as coisas no nosso País", afirmou o novo líder petista.