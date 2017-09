PT anuncia nova representação contra Aécio no Conselho de Ética do Senado

O PT vai ingressar com uma nova representação por quebra de decoro contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) no Conselho de Ética do Senado. O anúncio foi feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE) na sessão desta quinta-feira, 28. Senadores discutem requerimento para que o plenário da Casa autorize, ou não, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar Aécio do mandato.

"Entendemos que essa é uma questão que tem que ser avaliada por esse Parlamento. Na primeira discussão que tivemos no Conselho de Ética, nos opusemos", disse Costa. Uma primeira representação feita pela Rede já foi arquivada pelo Conselho de Ética em julho. "Entendemos que é pela omissão do Senado é que outros Poderes estão tentando dar uma satisfação à sociedade"

A justificativa dos senadores para levar o caso de Aécio ao plenário é de que, como a decisão envolve cerceamento de liberdade, é preciso cumprir o que está previsto na Constituição em caso de prisão de parlamentar, como ocorreu com o então senador Delcídio Amaral (sem partido-MS). Na ocasião, o plenário manteve a ordem do Supremo que determinou a prisão do parlamentar por obstrução da Justiça. O próprio PT divulgou nota nesta quarta-feira, 27, defendendo a medida.

