Psicologia escolar pode evitar suicídios e crimes violentos nas escolas, diz Marçal

O alto índice de suicídio entre os jovens e a criminalidade dentro das escolas são os desafios encontrados na atualidade. Uma das soluções seria, segundo o deputado estadual Marçal Filho (PSDB), é a contratação de psicólogos para atuar nas escolas. Na sessão desta quarta-feira (27), ele usou a tribuna para destacar o papel da psicologia escolar.

Para Marçal, as ações dos psicólogos, professores e família não podem funcionar em isolamento. “As intervenções conjuntas são essenciais para prevenir a violência, o suicídio, o uso de entorpecentes, o abandono escolar, a gravidez precoce e a depressão. A escola que possui um psicólogo aposta em estratégia que diminuam o surgimento de problemáticas futuras”, defendeu.

O deputado parabenizou a atuação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, que criou a Coordenadoria de Psicologia Educacional (CPED). “Em funcionamento há mais de um ano, esse órgão sinaliza a preocupação do Estado nesta questão. A Assembleia Legislativa irá realizar audiência pública para debater o assunto com a sociedade. Todos devem buscar a união para resolver essas questões pontuais nas escolas”.