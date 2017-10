PSDB vai discutir denúncia contra Temer na terça-feira

O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), convocou uma reunião da bancada para a terça-feira, 3. O encontro servirá para que a consultoria jurídica do partido apresente um parecer sobre o mérito da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer.

Os tucanos também devem discutir a questão da escolha do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) para relatar a acusação contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O parecer foi encomendado aos advogados do partido pela liderança da sigla após a escolha de Bonifácio para a relatoria. A definição do tucano como relator desagradou a ala do partido que defende um desembarque do governo Temer e causou conflito interno.

Tripoli havia feito um apelo para que a presidência da CCJ não escolhesse um nome da bancada, mas não foi ouvido. A intenção era evitar um desgaste, já que na primeira denúncia o parecer que serviu para barrar a continuidade do processo veio de um tucano.

Em entrevista na sexta-feira, 29, Bonifácio de Andrada criticou o acordo de delação dos executivos da J&F - um dos pilares que sustentam a acusação da PGR contra Temer.

