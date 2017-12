'PSDB pensa no País, não tem nada a ver com populismo salvacionista', diz Serra

O senador José Serra (PSDB-SP) disse neste sábado, 9, que o PSDB é um partido que pensa no futuro do País. Em discurso na Convenção Nacional do partido, em Brasília, Serra afirmou que o País não deve adotar o caminho do "populismo salvacionista", representado, na avaliação dele, por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PSC).

"Não podemos deixar que o País embarque nessa radicalização. Isso não nos levará a nada", afirmou, citando Lula e Bolsonaro. "O PSDB pensa no País, não tem nada a ver com esse populismo de esquerda e de direita." Serra disse ainda que o partido precisa entrar na batalha pelo parlamentarismo.