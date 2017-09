PSDB de MS realiza encontros regionais rumo às eleições de 2016

O PSDB de Mato Grosso do Sul começa neste fim de semana uma séria de encontros regionais para fortalecer o partido rumo às eleições de prefeitos e verdores em 2016. O grupo de trabalho responsável pelo projeto é formado pelo Diretório Estadual e o ITV (Instituto Teotônio Vilela).

De acordo com a assessoria do PSDB, o objetivo principal, além de aproximar o diretório estadual dos municipais, será o de dar suporte e estrutura para formular a estratégia eleitoral do partido nas próximas eleições.

Participam dos encontros prefeitos, vereadores e lideranças locais e regionais filiados ao PSDB. A primeira oficina de trabalho será realizada neste fim de semana e reúne lideranças do Conesul, na cidade de Itaquiraí, nesta sexta-feira (4); lideranças da região de fronteira em Ponta Porã, neste sábado (5); as lideranças da região da Grande Dourados na cidade de Dourados, também no sábado e as lideranças da região sudoeste em Maracaju, no domingo, dia 6.

Nos encontros serão abordados temas como o resgate histórico do partido, balanço da atuação e a conjuntura política atual, construção de uma agenda política, desafios e metas do partido para 2016.

Veja Também

Comentários