PSB lança empresário Josmail Rodrigues como pré-candidato a prefeito de Bonito

O empresário Josmail Rodrigues e o presidente estadual do PSB, Ricardo Ayache - (Foto: Divulgação)

O empresário Josmail Rodrigues foi lançado nessa quinta-feira, 25, como pré-candidato a prefeito de Bonito, pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Comerciante há 28 anos, Josmail conquistou por duas vezes – em 2008 e em 2012 - a maior votação de um vereador na história do município e foi presidente da Câmara Municipal. Em decorrência de eleições suplementares, assumiu a prefeitura do município em 2013 e foi candidato a prefeito em 2016.

Durante sua gestão à frente do Executivo e em seus anos como vereador, Josmail priorizou, além do setor do turismo, a saúde e a educação, com um olhar diferenciado para a população da zona rural, distrito Águas do Miranda e assentamentos.

“Josmail é uma figura importante do nosso partido e tem o nosso apoio nesse desafio em que se coloca. Temos certeza de que ele tem a capacidade de gestão e a disposição de ouvir e de administrar em comunhão com os anseios da população. Bonito é um município muito importante para o nosso estado e requer um olhar humano e dinâmico na administração”, afirma o presidente estadual do PSB, Ricardo Ayache.

Como pré-candidato, Josmail se coloca à disposição para o diálogo e para a construção de um munícipio menos desigual, com olhar respeitoso às riquezas naturais, ao agronegócio e às necessidades das populações mais vulneráveis. “Queremos caminhar juntos, com um olhar direcionado a atender os anseios da população, não de um grupo minúsculo da sociedade. Uma gestão que esteja aberta ao diálogo com os jovens e minorias, voltada para a saúde, educação de qualidade, ao desenvolvimento do agronegócio com responsabilidade e ao fomento do turismo e da cultura da região”, explica o pré-candidato.