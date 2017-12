PSB descarta prévias e renova convite a Barbosa

O PSB intensificou a investida para ter o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa como candidato do partido à Presidência da República em 2018. Embora ainda mantenha indefinida a possibilidade de concorrer no ano que vem, Barbosa tem indicado que deverá se filiar até o fim de fevereiro ou início de março.

Na segunda-feira, 11, durante reunião com uma comitiva de deputados federais do PSB, o ex-presidente do Supremo disse que está "atento aos prazos eleitorais" e fez consultas sobre o "campo de alianças" do partido.

"Nós falamos que o tempo da legislação é um e o tempo para fazer política é outro. Se deixar para definir em abril pode ficar tardio", disse o líder na Câmara, Júlio Delgado (MG).

Porém, os parlamentares deixaram o encontro, no escritório do ex-ministro, em São Paulo, convencidos de que ele está construindo uma "pauta de presidenciável" e acompanhando de perto os temas nacionais.

Dirigentes da sigla já haviam procurado Barbosa recentemente para minimizar manifestações de resistência ao seu nome feitas por alguns integrantes da legenda. Garantiram a ele que não há possibilidade de prévias no partido. "Isso nunca aconteceu", afirmou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

A reunião de segunda-feira foi pedida pelos parlamentares, com aval de Siqueira. O encontro contou com a presença de oito dos 33 integrantes da bancada na Câmara. Os parlamentares relataram ao ex-ministro do STF a crença de que uma candidatura de "alguém de fora da política" teria "muito êxito" na próxima disputa presidencial.

Barbosa contou que teve encontros recentes com o apresentador Luciano Huck, que anunciou que não irá concorrer.

Delgado ressaltou que o ex-ministro também questionou os deputados sobre o financiamento eleitoral. "Ele perguntou como será enfrentar candidatos de grandes oligarquias, com alto poder econômico. Dissemos que isso não era o principal desafio."

Contatado nesta terça-feira, 12, Barbosa não quis comentar. Ele também mantém diálogo com a Rede, da ex-ministra Marina Silva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.