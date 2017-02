Presidente da Assembleia participa de audiência para tratar da compra do gás da Bolívia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, participou em Brasília das audiências em busca de solução para os problemas gerados pela redução na compra do gás natural da Bolívia, pela Petrobrás, e o encaminhamento de programas e ações de integração latino americana e interesse de Mato Grosso do Sul. “Procuramos sensibilizar o Governo para retomar a compra do gás natural nos patamares o ano passado para evitar que Mato Grosso do Sul tenha prejuízo na arrecadação e comprometa o seu equilíbrio fiscal”, explicou o deputado ao deixar o Palácio do Planalto, depois da audiência na Casa Civil. Segundo ele, houve sensibilidade por parte dos técnicos do Governo e o assunto volta a ser reavaliado depois dos argumentos apresentados pelo Estado.

No Ministério das Relações Exteriores a audiência foi com o ministro José Serra. Tratou-se da retomada das medidas visando o inicio das obras da ponte sobre o Rio Paraguai na altura de Porto Murtinho e da aprovação pelo Congresso Nacional, do tratado visando viabilizar a ferrovia bi-oceânica que vai cortar Mato Grosso do Sul e a Bolívia. “São dois temas vitais para o desenvolvimento do Estado que devem ganhar a partir de agora um novo impulso, com as iniciativas do ministro José Serra”, explicou o deputado Junior Mochi ao relatar nesta quarta-feira (22), aos deputados estaduais, o resultado dos encontros em Brasília.

