Proposta quer instituir o Dia da Igreja Universal em MS

Proposta é de autoria do deputado Antônio Vaz

O Projeto de Lei 102/2020 que tramita na Assembleia Legislativa, quer instituir o dia 9 de julho como sendo o Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

A proposta é de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos) e ter por objetivo “homenagear a igreja pelo trabalho espiritual e social, realizados no estado”. Se aprovado o projeto, a nova lei incluirá a data comemorativa no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

“Hoje a Igreja Universal do Reino de Deus possui aproximadamente 9 milhões de fiéis em todo o planeta e exerce trabalhos voluntários com mulheres em situação de violência doméstica, ressocialização de menores infratores, leva evangelização a presídios e hospitais, faz doações em tempo de pandemia e hoje são aproximadamente 150 templos desta igreja em Mato Grosso do Sul. É uma homenagem e gratidão aos trabalhos prestados”, justificou o deputado Antônio Vaz no projeto.