Proposta quer homenagear viveiro com nome de trabalhador dedicado à Sanesul

Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul receberá nome de trabalhador dedicado à empresa - (Foto: Divulgação/Sanesul)

O deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou o Projeto de Lei 128/2020, para denominar o viveiro da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), localizado em Dourados, com o nome de Leonel Gomes Ferreira.

Segundo justificativa do autor da proposta, Leonel foi funcionário da referida empresa por 31 anos e “deixou um legado de profissionalismo, responsabilidade e pro atividade, sempre muito comunicativo e confiável, procurava de todas as formas ajudar seus amigos e fazer seu trabalho com excelência”.

O homenageado nasceu em Rio Verde de Mato Grosso em 17 de abril de 1968 e mudou-se para a cidade de Dourados em 1988, mesmo ano que ingressou na Sanesul trabalhando como operador de produção, depois cargo de operador de ETA e auxiliar técnico de laboratório. No ano de 1998 foi aprovado em concurso público da referida empresa para exercer o cargo de operador de processos nível 1. E por último trabalhou como técnico em manutenção de hidrômetros. Faleceu com 51 anos, deixando esposa e dois filhos.

“Foi um grande colaborador, sempre dedicado, procurava ajudar os colegas em todas as áreas, a Sanesul era sua segunda família, onde criou laços de amizade e cresceu profissionalmente. Além de muito responsável e trabalhador, Leonel, que era chamado de ‘professor’, também foi um desportista muito conhecido em Dourados, onde se destacou no futebol na posição de goleiro, ganhou mais de 30 troféus e já foi considerado um dos melhores goleiros de Dourados”, explicou o deputado Barbosinha na justificativa do projeto. A matéria agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).