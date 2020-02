Proposta prevê denominar Felipe Prechitko trecho da MS-470

Trecho da MS-470 que liga o município de Douradina à BR-163 deve ser denominada Felipe Antônio Prechitko, conforme proposição do deputado estadual Neno Razuk apresentada em sessão desta quinta-feira (27).

Felipe Antônio Prechitko teve importante contribuição para o processo de desenvolvimento do município, participando, inclusive, das ações com vistas à emancipação, tornando-se mais tarde o primeiro prefeito eleito do município.

Na avaliação de Neno Razuk, a dedicação do ex-prefeito em todo o processo e a forma como conduziu a gestão no período de 1982 a 1988 fundamentam a homenagem. “Sem dúvida um importante nome para região, pelos seus feitos, e que agora temos a oportunidade de eternizar”, declarou.

A proposta inicia o trâmite na Casa, e após aprovação da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) será submetida a duas votações em plenário.

O homenageado – Felipe Antônio Prechitko nasceu em 20 de setembro de 1945, em Garça/ SP, na fase adulta trabalhava com o pai no ramo de transportes, ocasião que conheceu Douradina, à época distrito de Dourados. Em fevereiro de 1974 ele se mudou para o local, onde atuava como comerciante.

Morando no distrito ele iniciou a carreira política como vereador em Dourados. Mas foi na emancipação político-administrativa de Douradina, em 12 de maio de 1980, que ele fez história. Ele atuou na emancipação e se tornou o primeiro prefeito eleito.

Felipe Antônio Prechikto faleceu em julho de 2003, aos 57 anos, em decorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral).