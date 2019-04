Proposta do Executivo prorroga vigência de lei relativa ao Detran até 2022

DEFESA SANITÁRIA Aprovado Programa de Atualização do Cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos e Bubalinos de MS

INTERNACIONAL EUA acenam com alívio de sanções a quem apoiar Guaidó

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

