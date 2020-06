Promotoria faz buscas em BH no rastro da mulher de Queiroz

Segundo Nicolau, era ‘inequívoco’ que Márcia, em liberdade poderia obstaculizar a apuração dos fatos, além de agir sob as ordens de Queiroz. - ( Foto: Reprodução/ Internet)

O Ministério Público de Minas Gerais realiza na manhã desta terça, 23, uma operação em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte no âmbito das investigações sobre ‘rachadinhas’ no gabinete do senador Flávio Bolsonaro à época em que era deputado estadual no Rio. Segundo a Promotoria, a operação tem como objetivo localizar Márcia Oliveira Aguiar, mulher do ex-assessor parlamentar do filho ’01’ do presidente, Fabrício Queiroz.

Márcia é considerada foragida desde quinta, 18, quando foi deflagrada a Operação Anjo. A segunda ofensiva do MP-RJ nas apurações sobre as ‘rachadinhas’ prendeu Queiroz em Atibaia, em imóvel do ex-advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef.





As ordens de prisão preventiva de Queiroz e sua mulher foram expedidas pelo juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal da Capital. Com relação à Márcia, o magistrado considerou que ela teve ‘participação fundamental’ nas manobras para embaraçar as investigações das ‘rachadinhas’, que apuram crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo Nicolau, era ‘inequívoco’ que Márcia, em liberdade poderia obstaculizar a apuração dos fatos, além de agir sob as ordens de Queiroz. Em sua decisão, Nicolau escreveu que assim como o ex-assessor parlamentar do filho ’01’ do presidente Jair Bolsonaro, Márcia também estava se escondendo, recebendo auxílio de terceiro e ainda cogitava fugir caso tivesse ciência de que foi decretada sua prisão preventiva.

Esta reportagem está em atualização*