Promessas, músicas e exaltação em vídeos ao vivo feitos por prefeito atraem atenção do Ministério Público

MPE recomendou cautela nas ações de divulgação do prefeito Dr. Bandeira - (Foto: Reprodução)

O Ministério Público Estadual abriu procedimento para investigar a conduta do prefeito de Amambaí, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, o "Doutor Bandeira", durante vídeos ao vivo (as famosas e já tediosas 'lives) feitos no Facebook com possível uso excessivo de publicidade instituicional em período pré-eleitoral.

As lives seriam para informar do Coronavírus e suas medidas de combate em ação no município, porém, o prefeito estaria excedendo a linha. "que há produção considerável nas peças publicitárias, inclusive com a exibição de músicas religiosas e outras de cunho emocional (Roberto Carlos, por exemplo)".

O gosto musicial nem é de tanto a chamar atenção. E, sim, as previsões do prefeito, que encerra o mandato no dia 31 de dezembro deste ano, mas já está planejando atos futuros. Isso não passou despercebido ao Ministério Público

"há referências a planos e projetos futuros a serem implementados no futuro, indicando pelo contexto pleito de continuidade da gestão em prejuízo de outras propostas: "Temos muitos planos e projetos para o futuro, com muito trabalho e boas parcerias, Deus há de nos abençoar com muitas outras conquistas!".

O MPE continua: "Considerando que tais fatos podem caracterizar um processo sistemático de marketing eleitoral, pois, não obstante levadas a cabo em plataformas oficiais e institucionais, de controle e responsabilidade do Município de Amambai (MS), o contexto evidencia: a) personificação em determinadas pessoas, com exclusividade; b) possível processo de marketing político prematuro, o que poderá ser objeto de demanda específica; c) alavancagem da imagem de determinados agentes público ou privados; c) uso de mídia oficial, dotada de credibilidade perante a população, somado à preocupação e apreensão da população acerca do quadro sanitário do momento; d) a publicidade instituticional transcendendo o aspecto informativo; tudo isso em confronto com a lisura e isonomia do processo eleitoral, em especial pelo fato de que os demais candidatos não dispõem da estrutura do governo para semelhante tipo de conduta;"

Os promotores recomendaram à prefeitura a se manter na devida comunicação a respeito do combate ao coronavírus e se adeque aos termos em dez dias. Vários dos vídeos citados já foram retirados da página do Facebook da prefeitura de Amambai.