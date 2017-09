Personalidades que contribuíram para regiões de MS são homenageadas

O Projeto de Lei (PL) 205/2017, de autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), presidente da Casa de Leis, apresentado nessa terça (12/9) denomina ‘Bento Macedo de Jesus’ o trecho da Rodovia MS-483, localizado no município de Paranaíba, partindo do entroncamento com a Rodovia MS-497 até a divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Bento Macedo de Jesus nasceu no município de Paranaíba, aos 5 de março de 1913, falecendo com 71 anos, aos 15 de junho de 1984, em Londrina, Paraná, em decorrência de aneurisma cerebral. Sempre morou na zona rural e em suas propriedades cultivou inicialmente arroz e café, entre outras culturas, formando posteriormente toda a área para cria e engorda de bovinos.

Político por natureza, se engajava em causas justas, sendo uma das lideranças da região que, por diversas vezes, reivindicou a construção da ponte sobre o rio Paranaíba, interligando Mato Grosso do Sul a Minas Gerais.

O deputado estadual Junior Mochi lembra a carreira política de Bento Macedo. “Vereador por diversos mandatos, tendo sido um dos fundadores do PMDB em 1972. Era um homem determinado, de personalidade forte, que sempre primou pela honestidade e muito lutou pelas causas de Paranaíba, merecendo esta justa homenagem”, justificou.

MS-316 - Também de autoria de Junior Mochi, foi apresentado hoje (12) o Projeto de Lei (PL) 206/2017, que denomina ‘Flávio Candido Lemos’ o trecho da Rodovia MS-316, que liga os municípios de Costa Rica e Paraíso das Águas.

O deputado Junior Mochi justificou a apresentação da proposta. “Flávio Candido Lemos, conhecido pela alcunha de ‘Major Candido’, foi um cidadão ilustre que muito trabalhou pelo progresso e o desenvolvimento do município de Costa Rica. Foi proprietário de fazenda nos limites territoriais onde hoje se situam os municípios, sempre contribuindo com o desenvolvimento da região”, ressaltou.

