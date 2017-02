Projeto regulamenta atribuições da 2ª Secretaria da Assembleia Legislativa

Conforme o projeto, a Comunicação Institucional é responsável, por intermédio das relações públicas, pela formação da identidade e imagem positiva da Assembleia, ressaltando perspectivas relacionadas com a missão e a ideologia da Casa de Leis. “A regulamentação de tais atribuições traz segurança e transparência à gestão da Assembleia Legislativa, tanto na Comunicação Social, como nas Relações Institucionais”, esclareceu o deputado.

Deputado Amarildo Cruz volta a cobrar melhorias no sinal da Vivo em Porto Murtinho

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) apresentou hoje (7), novamente, indicação à empresa Vivo solicitando, em caráter de urgência, melhorias no sinal de telefonia móvel na cidade de Porto Murtinho.

A indicação foi realizada após solicitação dos vereadores de Porto Murtinho, que relatam que o sinal de telefonia móvel da empresa VIVO S/A encontra-se precário, o que causa grandes prejuízos para toda a população daquela localidade.

“A forte interferência do sinal da operadora do Paraguai TIGO acarreta prejuízos nos serviços prestados pela empresa VIVO S/A e, consequentemente, os consumidores ficam lesados pela má qualidade do sinal”, destacou o deputado estadual Amarildo Cruz.

