Projeto quer declarar utilidade pública a instituto de apoio sociocultural

Foi apresentado nesta quarta-feira (23) um Projeto de Lei que quer declarar o Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural como de Utilidade Pública. A entidade tem sede em Campo Grande e atua no bairro Noroeste.

A proposta é de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), que justificou que o instituto é uma entidade civil, sem fins lucrativos, instituída no ano de 2007, com a finalidade de “contribuir para o desenvolvimento humano e promover a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens e adultos”.

“São mais de dez anos de atuação, com ofertas de cursos de culinária, informática, inglês, música, preparação para o mercado de trabalho, estética, beleza e outras, sendo merecedora do reconhecimento”, explicou Pedro Kemp, no projeto. A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).