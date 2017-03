Projeto que dispõe sobre a sinalização no Aquífero Guarani deve ser votado hoje

Na sessão plenária desta quinta-feira (30), os parlamentares devem analisar em redação final o Projeto de Lei (PL) 201/2016, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB) que prevê a sinalização de locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani, em locais de grande fluxo de pessoas.

O procedimento deverá ficar sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e das concessionárias de rodovias, nos trechos administrados pela iniciativa privada. A sinalização deverá ser instalada nos limites externos à Zona, nas rodovias adjacentes e nas vias de acesso. "O Aquífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea do mundo, sendo incontestável a importância de conservação da região em que está localizado para o mundo e, em especial, para o nosso Estado", destacou a deputada.

A maior área ocupada do Aquífero Guarani está no subsolo da região centro-sudeste do Brasil. A área de afloramento mais importante em Mato Grosso do Sul está localizada na região nordeste e parte da região sudoeste, abrangendo em quase toda sua extensão a bacia hidrográfica do Alto Taquari e municípios como Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste e Sonora.

