Projeto pretende criar sala de descanso para profissionais da saúde

O deputado Evander Vendramini (PP) apresentou o Projeto de Lei 7/2020 na sessão ordinária desta terça-feira (11). A proposta visa que hospitais públicos e privados criem uma sala de descompressão, para ser utilizada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.

De acordo com o documento, a sala de descompressão é um espaço do hospital que ofereça período de descanso aos profissionais mencionados. “Este projeto de lei quer promover um tempo de relaxamento, aliviar o estresse, fazendo com que voltem às suas atividades profissionais melhor revigorados”, justificou o autor.

O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se o grupo for favorável à tramitação do documento, os parlamentares votarão a proposta em plenário.