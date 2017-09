Projeto obriga TVs e sites a informar que lutas não são recomendadas a menores de 18 anos

De acordo com o parlamentar, “o projeto tem por finalidade resguardar crianças, adolescentes e jovens da exposição a cenas violentas, explícitas e voluntárias / Divulgação

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) apresentou ontem (26/09) na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 8696/2017, que obriga as redes de TV e sites a informarem que as lutas livres e de artes marciais não são recomendadas a menores de 18 anos.

“Cada vez mais arenas abrigam e transmitem lutas que podem culminar em lesão permanente ou até mesmo em morte de um dos competidores. Essa situação é observada em determinados combates de campeonatos internacionais, especialmente aqueles que envolvem artes marciais mistas, conhecidas como MMA. O UFC, que vem ganhando popularidade nos últimos anos é, certamente, o maior representante dessa tendência”, afirmou Dionizio.

É por causa do alto grau de agressão que o Projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, ao incluir o artigo 76-A, que determina que: “Os espetáculos presenciais e as transmissões em quaisquer meio de comunicação eletrônica de eventos de lutas livres e de artes marciais serão classificados como não recomendados para menores de dezoito anos”.

De acordo com o parlamentar, “o projeto tem por finalidade resguardar crianças, adolescentes e jovens da exposição a cenas violentas, explícitas e voluntárias, dificultando a exibição desses conteúdos aos menores de 18 anos”, explicando que o objetivo “não é determinar o que deve ou não ser assistido pelas famílias em seus lares, mas acreditamos estar cumprindo nosso dever de alertar os pais e responsáveis em relação à violência nesses eventos, bem como suas consequências para a formação das crianças, além de ampliar a proteção de nossas crianças contra a banalização da morte e dos atos de violência, tanto nos programas televisivos quanto nos espetáculos presenciais”.

