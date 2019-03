Projeto institui o Dia Estadual da Família na Escola, a ser comemorado em outubro

Deputado Jamilson Name é o autor da proposta

Mato Grosso do Sul poderá ter o “Dia Estadual da Família na Escola”, a ser comemorado em 21 de outubro, quando já se celebra o Dia Nacional de Valorização da Família. A instituição da data é prevista no Projeto de Lei (PL) 030/2019, apresentado pelo deputado Jamilson Name (PDT) na sessão ordinária desta quinta-feira (14).

De acordo com a proposta, o Dia Estadual da família na Escola “objetiva sensibilizar a sociedade a respeito da importância da parceria entre Instituições familiares e escolares, bem como estimular a visita e interação das famílias com o ambiente escolar e a realização de atividades que demandem a presença de pais junto a seus filhos”.

A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, caso receba parecer favorável, será votado em sessão plenária. Se aprovada, a a data será incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei n° 3.945, de 4 de agosto de 2010.