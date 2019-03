Projeto inclui Peixada da Seleta de Naviraí no Calendário Oficial de Eventos

Onevan de Matos, autor do projeto que inclui Peixada da Seleta de Naviraí no calendário de eventos

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), apresentou nesta manhã (13), o Projeto de Lei 27/2019, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 04 de agosto de 2010, a "Peixada da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária, quadro de Naviraí", a ser realizada anualmente no terceiro domingo do mês de novembro.

Se proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor na data de sua publicação.

O deputado Onevan de Matos justificou a apresentação de sua proposta. “A Peixada da Seleta é uma festa tradicional, popular, abrangente e democrática realizada em novembro onde é servido os melhores peixes do Estado. Em sua primeira edição atendeu 600 pessoas, o número atingiu 1.500 pessoas em 2018. Além disso estimula a economia, revertendo os valores arrecadados aos projetos sociais desenvolvidos pela Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Naviraí (SSCH), entidade de caráter social e humanitário, sem fins lucrativos, mantida por contribuições”, ressaltou o parlamentar.