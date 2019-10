Projeto inclui Concurso do Milho Safrinha no Calendário Oficial de Eventos do MS

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (DEM) - Foto: Divulgação

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou na sessão desta quinta-feira (3), Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o Concurso do Milho Safrinha, realizado tradicionalmente no mês de agosto, no município de Rio Brilhante.

“Em reconhecimento à importância econômica, tecnológica e social do evento, apresentamos esse projeto. O Concurso do Milho Safrinha tem se tornado uma grande oportunidade para os produtores rurais da região, que têm alcançado patamares cada vez maiores de produtividade, contribuindo com mais empregos e distribuição de renda”, destacou o parlamentar.

Segundo o Sindicato Rural de Rio Brilhante, o primeiro concurso foi em 2012, com 81 inscrições, e o deste ano foram 191 registros de participação. “A cada ano o evento foi crescendo, se tornando destaque no cenário nacional”, acrescentou Zé Teixeira.