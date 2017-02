Projeto estabelece políticas de prevenção ao Câncer Infantil

A deputada Antonieta Amorim (PMDB) apresentou projeto de lei, durante a sessão plenária desta terça-feira (21/), que estabelece políticas públicas visando a conscientização e combate ao câncer em crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Pela proposta, as ações e campanhas de conscientização e prevenção consistirão na distribuição e afixação de impressos informando sobre os sintomas da doença, a necessidade de avaliação médica preventiva para a detecção precoce e o tratamento. “O Poder Público tem papel fundamental na conscientização da população com relação à prevenção e tratamento de doenças, cuja omissão condena à morte centenas de crianças e adolescentes que ficam sem tratamento preventivo ou imediato, quando necessário”, afirmou Antonieta. Segundo a deputada, o longo tratamento requer acompanhamento multidisciplinar e especialmente psicológico.

As políticas públicas previstas deverão ter como objetivos estimular o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer em crianças e adolescentes, detectar precocemente a doença por meio de exames, armazenar dados e pesquisas sobre a incidência de câncer infantil, entre outros. As informações relacionadas aos sintomas e à necessidade de avaliação médica serão veiculadas em estabelecimentos de ensino, creches, terminais de transporte coletivo, postos de saúde, veículos utilizados no sistema de transporte coletivo, em edificações destinadas ao serviço público onde haja o acesso direto da população, parques, praças, hospitais. Professores deverão ser capacitados visando à identificação dos sintomas para orientação aos responsáveis e/ou encaminhamento ao serviço médico.

O projeto também autoriza o Governo do Estado a instituir o Programa de Apoio Psicológico aos Familiares e às crianças e adolescentes com câncer, podendo firmar convênios com entidades públicas ou privadas, para orientar psicologicamente e dar continuidade no tratamento do paciente. Com equipe multidisciplinar, o programa deverá contar com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. A proposta de Antonieta segue para a apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), comissões de mérito e votação em plenário.

