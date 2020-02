Projeto do Deputado Jamilson propõe inclusão de noções de Libras no Ensino Médio em MS

Jamilson Name apresentou Projeto de Lei que propõe a inclusão de no conteúdo curricular - Foto: Victor Chileno

O deputado estadual Jamilson Name apresentou hoje um Projeto de Lei que propõe a inclusão da temática da Libras (Língua Brasileira de Sinais) no conteúdo curricular das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Pela proposta, as escolas de Ensino Médio poderão incluir a temática da Libras em caráter complementar no conteúdo programático. Conforme o parlamentar, o objetivo é popularizar as noções básicas sobre Libras para inclusão da população surda e melhorar a forma de comunicação entre as pessoas.

“A inclusão da Libras vai além de simplesmente chamar a atenção para a necessidade de familiarizar nossos jovens e adolescentes com a população surda. A medida vai proporcionar efetivamente a inclusão das pessoas que utilizam essa linguagem no meio escolar e também na comunidade. Dessa forma, teremos propagadores da Libras nas famílias sul-mato-grossenses”, explica o deputado Jamilson.

O Projeto de Lei também destaca que o conteúdo oferecido pelas escolas poderá ser elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. Entre as ferramentas para a inclusão da temática nas escolas estão o desenvolvimento de palestras e atividades de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual e motora se torne familiar aos estudantes e comunidade escolar.

“Essa iniciativa faz com que o Estado reconheça cada vez mais a importância de apoiar o uso da Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil e vai permitir que um número maior de pessoas tenha acesso aos fundamentos dessa forma de expressão”, conclui o deputado Jamilson.