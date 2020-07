Projeto de Vaz disponibiliza alojamentos para profissionais da Saúde

Em meio a pandemia do novo coronavírus, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão remota da última quarta-feira (01), o Projeto de Lei 129/2020 que Estabelece medidas para profissionais de saúde durante a calamidade pública

Conforme Vaz, os profissionais de saúde atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia do covid-19, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamentos, por requisição do Estado, com a finalidade de evitar a proliferação do vírus, garantida a justa indenização posterior aos estabelecimentos.

"Objetivo do projeto é diminuir a propagação do novo coronavírus no Estado e fornecer ambientes adequados para o isolamento social dos profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia, com a finalidade de proteger a saúde de suas famílias,” explicou o parlamentar.