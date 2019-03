Projeto de Resolução prevê regras para ocupação de gabinetes por deputados estaduais de MS

Projeto foi apresentado na sessão ordinária desta quarta-feira - Divulgação

Proposta, apresentada na sessão ordinária desta quarta-feira (13), define critérios para distribuição de gabinetes aos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul. O Projeto de Resolução 0001/2019 acrescenta quatro artigos ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Resolução 65/2008).

A proposta é de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, e tem como coautores os parlamentares Londres Machado (PSD), Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Barbosinha (DEM), Coronel David (PSL), Herculano Borges (SD), Jamilson Name (PDT) e Marçal Filho (PSDB).

Os artigos propostos tratam sobre a ocupação de gabinetes, prevendo prioridades, entre as quais estão as que estabelecem os estatutos da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e do Idoso (Lei 10.741/2003). O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, caso tenha parecer favorável, será apreciado em plenário.