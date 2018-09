Projeto de Picarelli tenta ampliar acesso de ostomizados a banheiros públicos

O deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) apresentou hoje (25/09) um Projeto de Lei que prevê a adaptação de banheiros públicos para pacientes ostomizados, pessoas de utilizam um dispositivo, geralmente uma bolsa, que coleta o conteúdo a ser eliminado pelo corpo após passarem por ostomia, uma cirurgia para contornar problemas de digestão e do sistema excretor do corpo humano.

Pelo projeto, os banheiros públicos adaptados deverão ser adotados em shopping centers, terminais rodoviários, escolas, cinemas, teatros, postos de saúde, hospitais, grandes centros comerciais, espaços poliesportivos e órgãos públicos.

A adaptação consiste na instalação de equipamentos adequados para a prática higiênica. O ostomizado necessita em geral de um vaso sanitário normal ou infantil com anteparo seco instalado na altura do abdômen (80 oitenta centímetros do chão). Essa é uma altura média que facilita o descarte do conteúdo da bolsa coletora de fezes e urina.

Também faz parte da adaptação a instalação de ducha higiênica para lavagem da bolsa e lavatório para as mãos próximo ao vaso sanitário. Outro quesito importante é a afixação de espelho para inspeção das condições gerais do estoma.

A elaboração do Projeto de Lei foi incentivada com os relatos recebidos pelo deputado Picarelli sobre os constrangimentos em relação aos odores que a impossibilidade de troca de bolsa ocasiona. “Nossa proposta tem o objetivo de atender a uma das principais dificuldades da população ostomizada. É um público que passa por constrangimento simplesmente por falta de adaptações que são possíveis de executar nos banheiros públicos. Dessa forma, vamos permitir melhor qualidade de vida para esta população”, afirma Picarelli.

Por falta de banheiros adaptados muitas pessoas ostomizadas deixam de sair de casa e se submetem ao isolamento, agravando o quadro de recuperação e os problemas de saúde, o que pode levar à depressão. A ostomia é um recurso utilizado geralmente em casos de câncer no reto, intestino grosso ou na bexiga, intervenções cirúrgicas no cólon, intestino delgado e uretra ou em casos de acidente com perfuração no abdômen.

Em Mato Grosso do Sul a Associação dos Ostomizados (AOMS) atende a mais de mil pacientes com suporte psicológico e emocional para quem ainda precisa de orientação para conviver com ostomia.